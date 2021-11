Procès des attentats de Paris : après les parties civiles, place aux accusés

Un extrait audio de la tuerie du Bataclan diffusé au procès des attentats du 13 Novembre

Dès le début de cet extrait, on entend la voix, semblant lointaine, d'un des trois assaillants revendiquer cette attaque "pour la Syrie et l'Irak". Il est également question "du président (français) Hollande" et des bombardements commis par les "soldats français et américains".