Un étudiant en retard au cours se rend sur son campus... en parapente

Jules, 19 ans, est étudiant en génie mécanique à l'institut universitaire de technologie (IUT) d'Annecy. Le 25 octobre, il a défrayé la chronique en arrivant sur le campus en parapente. La scène insolite a été filmée par d'autres étudiants et tourne depuis quelques jours sur plusieurs médias français.

"J'avais un trou dans mon emploi du temps, j'ai donc décidé de monter au Veyrier, la montagne à côté d'Annecy, avec ma voile sur le dos, afin de m'entraîner", explique le jeune homme. "Il me restait finalement 20 minutes pour redescendre et à l'heure à mon prochain cours." Étant donné que ce n'était pas jouable d'arriver à l'heure en descendant en bus ou en voiture, l'étudiant a choisi une méthode un peu moins conventionnelle. Il a décidé de décoller et de se poser en parapente directement sur le campus.

Jules, qui explique avoir 400 heures de vol annuelles au compteur, a en tout cas parfaitement maîtrisé la manœuvre. "Je me suis posé au mètre près là où je voulais", précise-t-il. "Je bénéficie aujourd'hui d'un emploi du temps aménagé pour pouvoir continuer à voler et faire de la compétition. Donc je passe mes journées à faire ça. Je suis certain que ça ne présentait aucun danger pour les personnes autour."

Selon lui, les étudiants qui ont assisté à la scène et ceux qui l'ont vue par la suite ont beaucoup apprécié cette manière originale d'arriver au cours.