La Biélorussie dope la pression migratoire sur l'Europe: l'Etat est "responsable d'un trafic de migrants"

Une colonne de migrants moyen-orientaux, des centaines parmi lesquels des femmes et des enfants, escortés par des forces de l'ordre biélorusses vers la frontière polonaise: les images sont apparues ce matin sur les réseaux sociaux, relayées notamment par la chaîne Telegram Nexta. Depuis plusieurs mois, le régime d'Alexandre Loukachenko instrumentalise les migrants, organise un flux artificiel, menant ce que la cheffe de l'opposition en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, appelle une "attaque hybride" contre l'Union européenne.

Des centaines de personnes débarquant de vols en provenance du Moyen-Orient, de Damas en Syrie notamment, sont poussées vers la Pologne et la Lituanie par les autorités biélorusses. "L'armée de Loukachenko les menacerait de coups s'ils ne franchissaient pas la frontière", rapporte Franak Viacorka, le conseiller de Mme Tikhanovskaïa."Les soldats avec les chiens de garde poussent les migrants vers la forêt. Il y a environ 1 000 personnes, qui essaieront de traverser illégalement la frontière avec la Pologne."

Face à l'urgence, la Pologne tient ce lundi une réunion de crise réunissant le Premier ministre Mateusz Morawiecki, le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski et son collègue de la Défense Mariusz Blaszak. Celui-ci, qui a tweeté une vidéo, filmée d'un hélicoptère, montrant un large groupe de personnes massées derrière les grilles frontalières près du passage de Kuznica, a affirmé que "plus de 12 000" représentants des forces de l'ordre étaient postés sur place pour "défendre" le pays.

"Il est important de se rappeler la raison de la crise. Loukachenko est responsable de ce trafic de migrants", insiste Franak Viacorka. "Il s'agit d'une véritable contrebande soutenue par l'État." L'homme fort de Biélorussie, proclamé président à l'issue d'un scrutin truqué en août 2020, "est entièrement responsable de l'attaque hybride contre la Pologne, la Lituanie et l'Union européenne", a réagi Svetlana Tikhanovskaïa. "Le trafic de migrants, la violence et les mauvais traitements doivent cesser. Une réponse européenne forte est nécessaire. Le Conseil de sécurité de l'Onu devrait discuter de cette crise", pense-t-elle.

De nouveaux groupes se forment à Minsk

Selon son conseiller, "pour sortir de cette crise, des mesures proactives de la part de la communauté internationale sont nécessaires – sanctions et mission humanitaire des Nations unies". "Que pourraient faire la Pologne et la Lituanie en réponse à la crise des migrants créée par Loukachenko. Arrêter d'urgence le trafic de marchandises (voitures et trains) jusqu'à ce que la situation se stabilise aux frontières avec l'Union européenne. Sanctionner les banques du régime et les forces de l'ordre responsables du trafic de migrants."

Car le flux, organisé par Minsk pour se venger des sanctions européennes, n’est pas près de se tarir. À Minsk, des groupes de migrants se sont formés dans le centre-ville, en attente d’être, à leur tour, acheminés vers la frontière européenne. À l’entrée du centre commercial Galleria Minsk, une affiche, que quelqu’un a traduite en arabe, indique que les sacs à dos de touristes sont interdits. Ceux qui le portent comme seuls bagages attendront dans le froid.