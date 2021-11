L'Allemagne demande de nouvelles sanctions de l'UE contre le Bélarus

Migrants à la frontière Bélarus-Pologne: Poutine et Loukachenko s'entretiennent au téléphone

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko et son homologue russe et principal allié Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone au sujet des tensions à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, ont indiqué mardi Moscou et Minsk.