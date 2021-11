Tensions aux frontières du Bélarus : Poutine appelle l'UE à renouer le dialogue avec le Bélarus

Lors d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, le second en deux jours, M. Poutine a souligné l'"importance de régler le plus vite possible la grave crise migratoire, conformément aux normes humanitaires internationales", selon un communiqué du Kremlin.

Ce règlement passe, selon M. Poutine, par le "rétablissement des contacts entre les pays de l'UE et le Bélarus", précise le communiqué.

M. Poutine et Mme Merkel se sont déjà entretenus au téléphone mercredi au sujet de la crise migratoire, la chancelière ayant alors demandé au président russe d'"user de son influence" et "d'agir" contre ce qu'elle qualifie d'"'instrumentalisation" des migrants par le régime du Bélarus.

Les pays européens ont pour l'heure refusé toute discussion avec Minsk malgré l'inquiétude croissante de la communauté internationale face à cette crise migratoire.

Les Européens accusent depuis des semaines le président bélarusse Alexandre Loukachenko d'alimenter la crise en délivrant des visas à des migrants et en les acheminant à la frontière pour se venger de sanctions européennes.

La cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pour sa part dit qu'elle s'attendait à "un élargissement des sanctions" au début de la semaine prochaine.