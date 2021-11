Accueil International Europe L’après-Brexit très tendu entre Londres et l’Union : le différend sur l’Irlande du Nord menace de dégénérer Londres pourrait suspendre l’application du protocole de l’accord de retrait relatif à l’Irlande du Nord. Au risque de déclencher un conflit commercial avec l’Union européenne. Le parti républicain irlandais Sinn Fein estime que le Brexit va favoriser la réunification de l’île. ©AFP Olivier le Bussy





Cela fait moins d’un an que le Brexit est devenu une réalité tangible que, déjà, les litiges qui opposent l’Union européenne et le Royaume-Uni menacent de dégénérer en conflit commercial. Le plus sérieux et le plus profond de ces différends a trait à l’application du protocole de l’accord de retrait qui définit les modalités pour éviter que le Brexit ne provoque le retour d’une frontière "dure" entre l’Irlande...