L'Autriche va reconfiner dès lundi, mais seulement ses non-vaccinés

On le sait depuis le milieu de la semaine : l'Autriche va reconfiner. Mais tout le pays n'est pas concerné par cette nouvelle fermeture : seules les personnes non-vaccinées devront en effet rester à la maison.

En Autriche, le gouvernement et les gouverneurs de province se sont réunis en ligne ce dimanche pour un sommet de crise. Le chancelier Alexander Schallenberg a donné le feu vert ce dimanche, lors d'une conférence de presse. C'est le premier pays au monde à imposer une telle mesure. La mesure prendra effet dès lundi, à minuit. Il durera dix jours et pourra être prolongé par la suite.

"La situation est grave", a déclaré le chancelier Alexander Schallenberg (ÖVP).Les Autrichiens qui ne sont pas totalement vaccinés ne seront autorisés à quitter leur appartement, comme lors des confinements précédents, que pour des raisons urgentes. Par exemple, pour les courses nécessaires, sur le chemin du travail (si le télétravail n'est pas possible) ou pour la récupération physique et psychologique. Les violations seront "constamment sanctionnées", a-t-il expliqué.

Les personnes qui ont été vaccinées ou qui ont été touchées par la maladie au cours des 180 derniers jours ne sont pas concernées par la mesure, tout comme les enfants de moins de douze ans.

En Autriche, 11.552 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées au cours des dernières 24 heures. C'est la valeur la plus élevée pour un dimanche depuis le début de la pandémie. Il y a actuellement 2.327 personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dans le pays.

Une mesure controversée

L'ancien ministre de la Santé Rudolf Anschober avait appelé, avant la réunion, à des mesures plus étendues que celles actuellement prévues. Il souhaitait "des directives politiques claires des gouverneurs de province à travers un verrouillage court et cohérent pour tout le monde", au moins en Haute-Autriche et à Salzbourg.

Selon le porte-parole de l'Institut national autrichien de santé publique, "pratiquement aucun effet notable" ne pourra être obtenu par rapport à la situation actuelle. Selon lui, il est impossible d'éviter un confinement général et à grande échelle de réduction des contacts.

Le représentant du ministère de l'Intérieur s'est également montré sceptique quant à la faisabilité de cette mesure. Le contrôle d'un confinement des personnes non vaccinées serait très difficile et ne serait possible qu'au prix d'efforts massifs, souligne-t-il.