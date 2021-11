Coronavirus: les Pays-Bas dépassent pour la première fois la barre des 100.000 infections hebdomadaires

L'Institut royal néerlandais de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM) a enregistré 19.274 tests positifs au cours de la semaine qui vient de s'écouler.

C'est 7.500 de plus que la semaine d'avant. Le nombre est en partie plus élevé en raison d'un problème rencontré durant le weekend. Lors des sept derniers jours, l'institut a également enregistré 101.690 nouvelles infections. C'est la première fois que ce total hebdomadaire dépasse la barre des 100.000. Le nombre d'infections confirmées devrait atteindre les 19.200, a déclaré Ernst Kuipers, président du réseau national de soins intensifs (LNAZ). Le nombre moyen de tests positifs par période de 24 heures au cours des sept derniers jours est désormais de 14.527. Cette moyenne est en hausse depuis presque un mois et demis.

Le nombre de décès a augmenté de 16 personnes au cours des dernières 24 heures. Toutefois, cela ne signifie pas que ces décès ont vraiment eu lieu dans les 24 dernières heures. Si un patient corona décède, il faut parfois un certain temps avant que cela ne soit rapporté. Dimanche, sept décès ont été enregistrés.

Depuis le début de la pandémie en février de l'année dernière, environ 2,2 millions de personnes ont été testées positives. Parmi elles, on sait qu'environ 18.700 personnes sont décédées des suites du virus chez nos voisins.