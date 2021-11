Lettonie: les non-vaccinés pourront désormais être licenciés

Les responsables politiques élus ne disposant pas d'un certificat de vaccination ou d'une preuve de leur guérison de cette maladie seront également exclus de leurs fonctions et ne recevront aucun émolument jusqu'à ce qu'ils se fassent vacciner.

Une telle mesure pourrait ainsi concerner deux parlementaires qui refusent de se faire vacciner.

Et on estime par exemple qu'environ 30% des membres du conseil municipal de Rezekne, dans l'est de la Lettonie, n'ont aucun certificat de vaccination.

Dans la pratique, il est dorénavant possible de mettre en "congé forcé non payé" un employé non vacciné pendant trois mois puis de le licencier avec un mois de salaire pour indemnité s'il persiste à refuser la vaccination.

Le gouvernement a aussi durci les règles s'appliquant aux galeries marchandes de plus de 1.500 mètres carrés, interdites aux non-vaccinés.

À Riga, la capitale, le centre commercial Domina où ces dispositions sont déjà appliquées était à moitié désert comparé à un lundi normal, un vigile vérifiant le statut de chaque client.

Parallèlement à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, le gouvernement a annoncé la levée du couvre-feu nocturne imposé il y a trois semaines.

"Nous avons réussi à éviter la catastrophe qui se profilait dans les hôpitaux (...) et nous avons plus de succès avec la vaccination, mais la bataille est loin d'être terminée", a expliqué le ministre de la Santé Daniels Pavluts dans une tribune.

Selon lui, le nombre des patients souffrant d'une infection pulmonaire dans les hôpitaux est trois fois plus élevé que ce pour quoi le système de santé est prévu.

Environ 60% des adultes sont vaccinés en Lettonie, un pays d'1,9 million d'habitants, qui affiche ainsi l'un des plus faibles taux de vaccination complète dans l'Union européenne, selon les dernières données.