Accueil International Europe L’Europe sanctionne l’instrumentalisation des migrants par Minsk Une liste des individus et entités liés à cette crise sera dressée. ©AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé lundi de sanctionner les personnes et les entités qui aident le régime biélorusse à orchestrer une crise migratoire à la frontière avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. "Nous serons en mesure de cibler ceux qui exploitent des migrants vulnérables et qui facilitent la traversée illégale de la frontière vers l'UE",...