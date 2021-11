"Environ 7.000" migrants se trouvent au Bélarus, un vol de rapatriement a décollé pour l'Irak

Un avion a décollé jeudi de Minsk pour Bagdad avec à son bord des migrants qui s'étaient retrouvés bloqués à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, a indiqué l'aéroport de la capitale bélarusse.

Au total, 431 personnes se trouvent à bord de cet appareil de la compagnie Iraqi Airways, selon un représentant de la diplomatie irakienne cité par l'agence Interfax.

Un peu plus tôt, la porte-parole du chef de l'Etat bélarusse, Natalia Eïsmont avait assuré que Minsk allait oeuvrer au rapatriement de 5.000 migrants, "s'ils le souhaitent".

Elle a aussi assuré que la chancelière allemande Angela Merkel allait négocier avec l'Union européenne un "corridor humanitaire" pour évacuer les 2.000 restants vers en Allemagne, une affirmation que Berlin n'avait pas commentée dans l'immédiat.

"L'Union européenne va créer un corridor humanitaire pour 2.000 réfugiés du camp (à la frontière) et nous allons, dans la mesure du possible et s'ils le souhaitent, agir pour rapatrier les 5.000 autres", a-t-elle dit.

"Angela Merkel, selon l'accord, va négocier avec l'UE notamment sur la question du corridor humanitaire vers l'Allemagne", a-t-elle affirmé.

Ces propos interviennent au lendemain d'un entretien téléphonique entre le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko et la chancelière allemande, le second en une semaine.

Selon Mme Eïsmont, environ 2.000 migrants se trouvent actuellement dans un camp de fortune à la frontière avec la Pologne, ajoutant qu'entre 200 et 500 autres personnes étaient disséminées ailleurs le long de la démarcation.

L'Union européenne accuse Minsk d'avoir attiré ces personnes, pour la plupart originaires de pays du Proche-Orient, au Bélarus avant de les acheminer à la frontière avec la Pologne pour provoquer une crise migratoire et se venger de sanctions occidentales.

Le régime de M. Loukachenko a néanmoins multiplié les déclarations d'apaisement ces derniers jours et un premier vol de rapatriement de migrants irakiens est attendu jeudi.