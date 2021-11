Après la décision de l'Autriche de rendre la vaccination obligatoire, l'ONU rappelle les règles éthiques

La décision vendredi de l'Autriche d'obliger à la vaccination contre le Covid-19 a suscité des interrogations au sein de l'Organisation mondiale de la Santé et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme concernant l'éthique et les modalités d'application de cette mesure.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a souligné que les politiques en matière de vaccination relevaient de la compétence des Etats, mais qu'elle recommandait de privilégier la stratégie qui consiste à convaincre le public de se faire vacciner plutôt que de rendre la vaccination obligatoire.

"Les recommandations de l'OMS visent à démontrer les bénéfices et la sûreté des vaccins pour (obtenir) la plus grande acceptation possible des vaccins plutôt que d'imposer la vaccination obligatoire", a déclaré devant la presse à Genève la porte-parole de l'organisation Fadela Chaib.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a également estimé que l'approche pédagogique concernant les vaccins devrait être privilégiée, notamment parmi les tranches marginalisées de la population et les vaccino-sceptiques.

Selon la porte-parole du Haut-Commissariat Liz Throssell, les restrictions en matière de droits imposées à des fins légitimes de protection de la santé publique, y compris la vaccination obligatoire, devaient être conformes aux obligations définies dans les lois internationales sur les droits de l'homme.

Ces mesures doivent être:

- Prévues par la loi: basées sur la loi qui est en vigueur et accessible au public.

- Nécessaires: pour remplir un objectif légitime et répondre à un impératif social urgent, dans ce cas la santé publique.

- Proportionnées: uniquement ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif et "l'option la moins intrusive parmi celles" qui peuvent être mises en oeuvre pour obtenir le résultat souhaité.

- Non discriminatoires: les mesures ne doivent pas "être discriminatoires d'une manière contraire aux lois relatives aux droits de l'homme", a souligné la porte-parole du Haut-Commissariat.

Concernant l'option précédente choisie par l'Autriche, qui a consisté à confiner les non-vaccinés, l'OMS a estimé que les pays devaient adapter leur approche à la situation qui règne chez eux.

"Imposer ce qu'on appelle un confinement sélectif à un groupe spécifique et pas aux autres (...) dans ce cas, aux non-vaccinés et pas aux autres groupes qui sont vaccinés, a des implications pour ce qui concerne l'éthique et les droits de l'homme", a déclaré Mme Chaib.

L'Autriche a décidé de confiner à partir de lundi l'ensemble de sa population et a décidé de rendre la "vaccination obligatoire" à partir de février, une semaine après avoir imposé un confinement aux personnes non vaccinées.

"Il y a aussi des situations où les gens veulent être vaccinés mais n'ont pas accès aux vaccins", a relevé la porte-parole.