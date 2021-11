Allemagne : le SPD, les Verts et les libéraux ont conclu un accord de gouvernement

Les sociaux-démocrates allemands, les Verts et les libéraux ont conclu mercredi un accord gouvernemental pour former une coalition qui va accéder au pouvoir et ouvrir ainsi une nouvelle ère après 16 années d'Angela Merkel, selon le contrat entre les trois partis consulté mercredi par l'AFP.

Près de deux mois après les élections législatives marquées par une débâcle historique pour le camp conservateur de la chancelière, le social-démocrate Olaf Scholz va entrer à la chancellerie, dans une alliance inédite avec les Verts et le parti libéral du FDP.

La nouvelle coalition qui va prendre les commandes de l'Allemagne a annoncé mercredi vouloir légaliser le cannabis, dont la vente dans des "magasins agréés" sera réservée "aux adultes".

"Cela permettra de contrôler la qualité, d'empêcher la transmission de substances contaminées et de garantir la protection de la jeunesse", précise le contrat de gouvernement présenté mercredi par les trois partis de la coalition, précisant que "l'impact social de la loi" serait évalué après quatre ans.