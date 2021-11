Cet étudiant vient chercher son diplôme vêtu d'un sac poubelle

William Josephs Radford a marqué la cérémonie de remise de diplômes de sa promo. L'étudiant de 23 ans, diplômé en photographie à l'Université de Gloucestershire (Angleterre), a en effet assisté à l'événement solennel vêtu d'un sac poubelle, explique un journal local.

Le jeune homme, qui a en fait terminé ses études en 2020, a décidé de protester de cette manière contre le coût de la toge, de la cape et du motarboard (ndlr : le chapeau des diplômés). "Je suis au chômage depuis un an. Louer ces accessoires coûtait tellement cher que je me suis dit que je ferais tout aussi bien d'y aller en sac poubelle", explique-t-il. "Si j'avais loué tout le matériel nécessaire, j'en aurais eu pour 250 livres (300 euros). Avec mon sac poubelle, j'en ai eu pour 2 livres." Sans compter, précise-t-il, qu'il est endetté à hauteur de 30.000 livres (35.000 euros) suite à ses études. "Je ne regrette pas d'avoir passé ce diplôme, mais je suis trop pauvre pour mettre autant d'argent dans une cérémonie."

"C'était magnifique"

Dans son entourage, l'idée du costume en sac poubelle a aussitôt plu et amusé. Soutenu par ses proches, l'étudiant a donc sauté le pas le jour de l'événement, organisé ce 24 novembre (après avoir été reporté à cause du Covid). Comme on peut le voir dans la vidéo publiée par l'université, le jeune homme a été fortement applaudi lorsqu'il est monté sur l'estrade. Il s'est même permis une petite révérence avant de quitter la scène, son sésame en mains.

Plus tard dans la soirée, le peintre britannique Peter Edwards, présent dans l'auditoire pour venir chercher un prix, a commencé son discours en "félicitant le gars au sac poubelle". "C'était magnifique", a-t-il déclaré, le pouce en l'air.

Nul doute que cette cérémonie restera dans les annales.