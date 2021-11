Disparition inquiétante d'un étudiant en France après une sortie en boite de nuit

Cela fait une semaine que Guillaume Moallic, étudiant en première année à l'ESSCA, une école de commerce, a disparu. Le jeune homme de 19 ans est en effet introuvable depuis la nuit du 18 au 19 novembre. Il n'a plus donné de signes de vie depuis 3h du matin cette nuit-là.

"Nous étions en discothèque à Bordeaux", raconte l'un de ses amis à BFM. "Il était un peu ivre, mais toujours conscient. J'ai quand même gardé un oeil sur lui. A un moment, j'ai détourné et le regard et il avait disparu. Vers 2h45, j'ai vu qu'il avait essayé de m'appeler, je l'ai donc rappelé. Il m'a expliqué qu'il s'était fait virer de la boite sans pouvoir récupérer son manteau. Il était en t-shirt, donc je lui ai donné rendez-vous à l'extérieur pour lui donner ses affaires." Malheureusement, l'étudiant n'est jamais venu au rendez-vous.

Si le soir-même, les jeunes qui l'accompagnaient ne s'inquiètent pas plus que ça, ce n'est plus la même chose le lendemain. Ils essaient de l'appeler mais tombent sur sa messagerie. Ils tentent d'aller chez lui mais pas de réponse. "Vers 18h, on signale sa disparition au commissariat, qui a tout de suite pris l'affaire au sérieux."

Selon les derniers éléments, le jeune homme aurait été aperçu cette nuit-là à quelques mètres de la discothèque, au bord de la Garonne. Il aurait aussi été reconnu à un arrêt de métro non loin de là. Toute personne ayant des informations est invitée à en avertir immédiatement la police.

Malgré les recherches, les proches de Guillaume Moallic demeurent toujours sans nouvelles de lui.