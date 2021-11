En raison du nouveau variant, "nous devons maintenant aller plus loin et mettre en place un nouveau régime de tests", a déclaré Boris Johnson.

Coronavirus: test PCR et isolement jusqu'aux résultats obligatoires pour entrer au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi durcir les mesures d'entrée dans son pays afin de ralentir la propagation du variant Omicron du coronavirus, dont deux cas ont déjà été détectés au Royaume-Uni. En raison du nouveau variant, "nous devons maintenant aller plus loin et mettre en place un nouveau régime de tests", a déclaré le dirigeant lors d'une conférence de presse, "nous demanderons à toute personne entrant au Royaume-Uni de passer un test PCR" deux jours après son arrivée "et de s'isoler jusqu'à ce qu'elle ait le résultat".