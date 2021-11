Audition de la Cour des Comptes européenne par le Parlement après des accusations d'abus

La Cour des comptes européenne, gardienne des finances de l'UE, a défendu lundi son "intégrité" après des allégations d'abus et de mauvaise gestion portées par un quotidien français, et s'en expliquera mardi devant une commission du Parlement européen. Il s'agit de "rétablir la réalité des faits" et "lever les doutes et les soupçons générés" par l'enquête du quotidien Libération, a indiqué lundi à l'AFP Fabrice Mercade, porte-parole de cette institution basée à Luxembourg.