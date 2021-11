134 tentatives de franchissement de la frontière entre le Bélarus et la Pologne en une seule journée

L'UE et l'Otan veulent renforcer leur coopération face aux menaces "hybrides" de la crise des migrants

Les dirigeants de l'UE et de l'Otan se sont engagés dimanche à une plus grande coopération face aux menaces "hybrides", à l'occasion d'une visite en Lituanie principalement axée sur la crise des migrants au Bélarus et le renforcement de la présence militaire de la Russie près de l'Ukraine.