Belgique et Royaume-Uni veulent ouvrir un nouveau chapitre de coopération bilatérale

Près de deux ans après le Brexit, les Premiers ministres du Royaume-Uni, Boris Johnson, et de Belgique, Alexander De Croo, ont signé mardi, à l'issue d'un entretien en visioconférence, une déclaration commune exprimant leur intention d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération bilatérale et de partenariat plus approfondi.

"Démocraties animées de la même vision, nous nous engageons à coopérer dans le cadre d'un réseau mondial de liberté plus large pour défendre la liberté et la démocratie, le libre-échange, les droits humains, l'État de droit et l'ordre international", affirment les deux pays dans ce texte commun.

La signature de cette déclaration intervient à quelques mois d'une mission économique belge au Royaume-Uni, prévue en mars 2022 sous la conduite de la princesse Astrid.

"Nous jouerons notre rôle, notamment en poursuivant les efforts pour favoriser l'efficacité des procédures douanières à la frontière pour la circulation des marchandises accompagnées et non accompagnées", dit la déclaration.

Les deux pays s'engagent aussi à assurer la fluidité du trafic sur les routes maritimes entre leurs ports, ainsi que la qualité des liaisons ferroviaires entre les deux pays.

En matière d'énergie renouvelable, les deux pays signeront, lors de la conférence belgo-britannique de janvier prochain, une déclaration d'intention sur les futures interconnexions électriques, avec l'ambition d'y connecter les parcs éoliens.

Concernant la migration, la Belgique et le Royaume-Uni s'engagent à intensifier leurs efforts de prévention de la migration irrégulière vers le Royaume-Uni, par l'échange d'informations et l'amélioration des technologies et des opérations de sécurité, notamment au port de Zeebrugge et le long de la côte belge.