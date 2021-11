Eric Zemmour officialise sa candidature à la Présidentielle de 2022

"J'ai un message pour vous" : le titre de la conférence de presse organisée en direct ce mardi midi ne laissait que peu de doutes quant à son sujet. Oui, Eric Zemmour est bien officiellement candidat à l'élection Présidentielle de 2022 qui doit se tenir en avril l'année prochaine. A quatre mois et demi de l'élection, l'ancien éditorialiste du Figaro et de CNews, obsédé par l'immigration et l'islam, se lance donc officiellement au bout d'une pré-campagne électrique, émaillée de nombreuses polémiques.

Après une introduction portée sur les valeurs de la France et lors de laquelle il s'est adressée à tous les Français "qui ne reconnaissent plus leur pays" selon ses propos, Eric Zemmour a expliqué en quelques minutes ses principales revendications tout en critiquant tous les niveaux de pouvoir du pays ainsi que les médias avant d'annoncer de vive voix qu'il se portait candidat à l'élection Présidentielle de 2022. "Il n'est plus temps de réformer la France mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection Présidentielle de la France."

Eric Zemmour, 63 ans, doit tenir son premier véritable meeting de campagne dimanche après-midi au Zénith de Paris. La CGT, Solidaires et des militants antifascistes ont déjà promis une manifestation pour faire "taire Zemmour" à 13h dans la capitale française.