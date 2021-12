Accueil International Europe La Commission propose de diluer le droit d’asile à la frontière biélorusse Des propositions pour donner plus de "flexibilité" aux États membres ont été présentés mercredi. ©AP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





La Commission européenne a présenté mercredi une série de mesures visant à offrir à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, plus de "flexibilité" dans la gestion des candidats à l'asile, poussés à leur frontière par le régime du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. "Nous apportons flexibilité et soutien aux États membres pour gérer cette situation d'urgence, sans compromettre les droits de l'homme", a assuré Ylva Johansson, commissaire aux Affaires intérieures, ajoutant qu'elle attend des pays en question qu'ils respectent...