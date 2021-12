Une vingtaine d'arrestations dans un dossier belgo-néerlandais de stupéfiants

Les polices belge et néerlandaise ont mené 29 perquisitions mercredi, dans le cadre d'une enquête sur une organisation criminelle active dans les stupéfiants des deux côtés de la frontière. Treize interpellations ont eu lieu dans le Limbourg belge et huit côté néerlandais, où 50.000 euros ainsi que des montres de luxe ont notamment été saisies. Les opérations ont mobilisé environ 80 agents belges et 140 aux Pays-Bas. L'enquête avait débuté en septembre 2020 et s'était concentrée autour d'un trafiquant néerlandais de 67 ans résidant à Maaseik.

La région frontalière est devenue un terrain de jeu apprécié des criminels, constate le parquet du Limbourg. Les trafics de drogue entre les deux pays connaissent une croissance exponentielle, ajoute-t-on.

L'organisation démantelée était active dans les cigarettes, le cannabis et les drogues synthétiques.