"D'un petit projet universitaire à un réseau mondial": la success story d'une étudiante luttant contre la précarité menstruelle

Ella Lambert, 21 ans, est étudiante en langues à l'Université de Bristol (Royaume-Uni). Parallèlement à ses études, elle dirige un gigantesque réseau de 1.000 bénévoles à travers le monde. Ensemble, ils cousent des protections hygiéniques pour les réfugiées qui n'ont pas les moyens de s'en acheter.

"Tout a démarré pendant le confinement", raconteThe Independent. La jeune femme, qui n'avait jamais cousu de sa vie, s'est mise à regarder des tutos sur Youtube pour passer le temps. Elle a alors développé quelques compétences en couture qui lui ont été bien utiles quelques mois plus tard. En effet, lorsqu'à l'été 2020, son voyage dans des camps de réfugiés a été annulé, elle a décidé de mettre ses nouvelles connaissances à profit pour aider depuis chez elle. Avec une amie, elle a donc fondé le projet Pachamama, du nom d'une déesse de la fertilité.

Si le projet a démarré "sur le coin d'une table", il a fini par réunir plus de 1.000 bénévoles à travers le monde. "C'est vraiment passé d'un projet universitaire à un réseau mondial", se réjouit l'étudiante. Selon le journal, 30.000 protections hygiéniques ont déjà pu être envoyées grâce à des bénévoles résidant au Royaume-uni, en Allemagne, en Italie, en France ou encore aux Etats-Unis.

"Nous avons également plusieurs réseaux de femmes qui cousent des protections hygiéniques et les revendent à des ONG qui les redistribuent. Cela leur permet de gagner un peu d'argent", explique Ella Lambert, qui tenait absolument à impliquer les femmes locales dans la démarche.

Le fléau de la précarité menstruelle

"C'est un projet qui me tenait vraiment à coeur", a détaillé l'étudiante à l'agence AP. "Moi-même j'ai toujours lutté contre les douleurs menstruelles. J'ai parfois dû manquer l'école et annuler mes plans. Je n'ai jamais connu de précarité menstruelle en tant que telle, mais je sais ce que c'est de manquer des choses à cause de mes règles."

A travers le monde, 500 millions de femmes n'auraient toujours pas accès à des protections hygiéniques par manque d'argent. Le manque d'accès à ces protections peut pourtant avoir des conséquences dramatiques, que ce soit sur la santé ou sur l'avenir de ces femmes. Certaines d'entre elles utilisent en effet des serviettes de fortune qui risquent d'engendrer des infections, d'autres sont tout simplement exclues de la société pendant cette semaine du mois. Dans les pays les plus pauvres, il arrive fréquemment que les jeunes filles n'aillent plus à l'école durant leurs règles, faute de protections. En Belgique également, toutes les femmes n'ont pas les moyens de se protéger pendant leurs règles.

Ella Lambert avoue recevoir des dizaines de lettres par jour, à la fois de femmes qui ont pu bénéficier de ces protections, mais également de bénévoles qui souhaitent rejoindre le projet.