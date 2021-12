Accueil International Europe La France durcit ses mesures: casse-tête en vue pour les vacances de Noël et les sports d’hiver Avec les nouvelles règles qui vont être en vigueur en France, les vacances de Noël et les sports d’hiver risquent de virer au fiasco. ©Reporters / ARTHAUD / SUNSET Thibaut Van Hoof

Bonne nouvelle, les frontières restent ouvertes malgré la reprise de l’épidémie partout en Europe. Mais pas si vite ! L’autorisation de voyager pourrait vite se transformer en casse-tête pour de nombreuses familles. Car quand on est un aussi petit pays que la Belgique, on est dépendant de ce qu’il se passe/se décide ailleurs. L’exemple le plus parlant...