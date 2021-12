Le Bélarus qualifie d'"absurdes" les nouvelles sanctions occidentales

Tensions aux frontières du Bélarus: le parlement polonais adopte une loi pour protéger sa frontière

Le parlement polonais a approuvé mardi une loi visant à protéger sa frontière. Elle permet des restrictions temporaires de la liberté de circulation et de la presse aux frontières extérieures de la Pologne et donc de l'Union européenne avec le Bélarus, la Russie et l'Ukraine.