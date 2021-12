Macron et les dirigeants de l'UE rendent hommage à Giscard d'Estaing, "grand capitaine" de l'Europe

"Valéry Giscard d'Estaing rendit notre Union plus démocratique", "plus solide et plus solidaire" et "plus étroite", a souligné le président français dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, précédé à la tribune des dirigeants des trois institutions européennes, le président du Parlement David Sassoli, celui du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Pour Valéry Giscard d'Estaing, "l'Europe était plus qu'une utopie pour un avenir lointain et certainement plus qu'un vague paquet d'opportunités économiques sur le plus petit dénominateur commun politique", a insisté le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Mais il était aussi l'"ami de l'Allemagne et des Allemands", et particulièrement du chancelier de l'époque Helmut Schmidt, a-t-il rappelé devant l'épouse de l'ancien président, Anne-Aymone Giscard d'Estaing, ses enfants et petits-enfants.

La cérémonie, initialement prévue le jour anniversaire de la naissance de "VGE", le 2 février, a été retardée de dix mois en raison de la situation sanitaire. Elle a donc finalement eu lieu un an jour pour jour après son décès des suites du Covid-19, le 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans.

Parmi les quelques centaines d'invités présents figuraient l'ancien président français Nicolas Sarkozy et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou et les présidents portugais Marcela Rebelo de Sousa, bulgare Roumen Radev et slovène Borut Pahor sont également venus à Strasbourg célébrer la mémoire de "VGE".

"Homme d'exception à qui notre Europe doit tant" et "Européen aux mille facettes", selon les mots de David Sassoli, Valéry Giscard d'Estaing "a été architecte et artisan de l'intégration européenne tout au long de sa vie", a souligné Ursula von der Leyen.

"Il est frappant aujourd'hui de constater combien les lignes de crête de son action dessinent les défis d'aujourd'hui et inspirent notre génération pour les relever", a considéré Charles Michel à la tribune du Parlement européen, au côté d'un grand portrait de l'ancien président.

Priorités de la présidence française

Député européen de 1989 à 1993, après son mandat présidentiel, Valéry Giscard d'Estaing est considéré comme l'un des bâtisseurs de l'Europe, ayant oeuvré pour des étapes essentielles de sa construction telles la création du Conseil européen, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, les prémices de l'union monétaire ou encore la fondation de l'Agence spatiale européenne, comme l'avait rappelé l'Elysée en amont de la cérémonie. Des actions rappelées par des images d'archives lors de la cérémonie.

A partir de 2001, "VGE" présida la Convention sur l'avenir de l'Europe, engageant débats et réflexions sur l'évolution de l'Union.

Les dirigeants de l'UE ont aussi souligné à plusieurs reprises son action qui a "fait progresser la démocratie française", avec l'abaissement de la majorité à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement ou le divorce par consentement mutuel.

A moins d'un mois du début de la présidence française du Conseil de l'UE, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, profite de cette visite à Strasbourg pour rencontrer, à l'issue de la cérémonie, les responsables des groupes politiques du Parlement européen, afin d'évoquer ses priorités pour ce semestre de présidence tournante.

A cinq mois aussi de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat entend faire de cette présidence française un moment de promotion de l'Europe et d'accélération des décisions des 27 sur plusieurs sujets, comme la politique migratoire, la taxation carbone aux frontières européennes ou encore l'instauration d'un salaire minimum dans toute l'UE, alors que six pays n'en disposent pas.

Citant les ultimes volontés de "VGE" pour l'Europe, son "cri du coeur: +nous vous demandons de réussir", Emmanuel Macron a enchaîné : "Nous n'avons pas le choix et nous y sommes prêts".

Une messe, ouverte au public, en mémoire de Valéry Giscard d'Estaing doit avoir lieu en la cathédrale de Strasbourg à 15H00.