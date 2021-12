Biden dit préparer un "ensemble d'initiatives" pour protéger l'Ukraine d'une attaque russe

Disant être en "contact constant" avec les alliés des Etats-Unis et les Ukrainiens, il a déclaré, depuis la Maison Blanche: "Je suis en train de préparer ce qui sera, je crois, l'ensemble d'initiatives le plus complet et le plus pertinent qui soit pour rendre très, très difficile à M. Poutine de faire ce que les gens craignent qu'il fasse".

Le président américain et son homologue russe devraient prochainement échanger directement sur les crispations autour de l'Ukraine, sept ans après l'annexion russe de la Crimée et la prise de contrôle d'une partie de l'est de l'ancienne république soviétique par des forces séparatistes pro-russes.

La tension ne cesse de monter depuis plusieurs semaines autour d'une éventuelle nouvelle attaque de l'Ukraine par la Russie, accusée d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière.

Pour apaiser les crispations, Moscou réclame des "garanties sécuritaires" et notamment l'assurance que l'Otan ne va pas continuer à s'étendre vers l'est, avec une adhésion de l'Ukraine notamment.

Kiev de son côté refuse catégoriquement d'abandonner un tel projet d'adhésion, formellement sur la table depuis 2008, mais resté dans les limbes. Adhérer à l'Otan signifierait que les autres pays de l'alliance, Etats-Unis en tête, seraient tenus d'intervenir militairement pour défendre l'Ukraine en cas d'agression.