Des étudiants grelottent dans leur résidence universitaire à Bordeaux: "On nous a dit de rajouter un pull"

Cela fait plus d'un mois et demi qu'une trentaine d'étudiants d'une résidence universitaire de Bordeaux se plaignent d'un manque de chauffage. "Je dois travailler en manteau et ce n'est pas agréable", déplore Jason, un jeune interrogé par France Tv. Dans sa chambre, il a mesuré la température : 14°C à 23h. Et ce, alors que les organismes de santé recommandent une température de 19°C dans une pièce de vie et de 17°C dans une chambre.

Etant donné que les radiateurs d'appoint personnels sont interdits "pour raison de sécurité", un autre étudiant a opté pour un système D pour lutter contre le froid. Il laisse les tours de son ordinateur allumées dès qu'il est dans la pièce. "Le peu de chaleur qui se dissipe chauffe plus la pièce que le radiateur", explique-t-il. S'il avoue être embêté par cette solution, il indique aussi ne pas avoir le choix pour avoir un minimum chaud.

Un mail glacial qui laisse des traces

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) qui gère le bâtiment souligne pour sa part qu'il ne s'agit que de problèmes isolés et que le chauffage central a été redémarré il y a plusieurs semaines. Mais, pour les syndicats étudiants, le Crous se soucie peu de la qualité de vie de ses résidents. En octobre dernier, des étudiants avaient demandé à ce que le chauffage soit rallumé quelques jours avant la date prévue car ils avaient froid. Le Crous a refusé en leur conseillant par mail de "rajouter un pull".

Interrogé au sujet de ce mail, le directeur du Crous de Bordeaux a regretté une "maladresse". "L'agent qui a répondu a voulu bien faire", explique-t-il. "Ce mail rappelait qu'il est interdit aux étudiants d'utiliser leur propre chauffage d'appoint, mais que des prêts de convecteurs électriques étaient possibles", soulignait-il à Sud Ouest. "Il donnait aussi des indications sur les démarches à effectuer en cas de problèmes de chauffage."

Malheureusement, les problèmes de chauffage sont toujours présents. Le Crous a toutefois assuré qu'une maintenance aurait lieu dans les 48h pour réparer les radiateurs des étudiants concernés. Affaire à suivre...