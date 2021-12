Piégés par une tempête de neige, ces clients ont passé la nuit chez IKEA (VIDEO)

Piégées par une tempête de neige au Danemark, une trentaine de personnes ont trouvé refuge dans un magasin IKEA qui leur a offert le gîte et le couvert, chips et petits pains suédois à la cannelle, dans la nuit de mercredi à jeudi. "En fin d'après-midi, le vent a commencé à souffler très fort, les transports publics se sont arrêtés et rapidement il est devenu impossible de conduire sur les routes", explique à l'AFP Peter Elmose, le directeur du magasin d'Aalborg.

"C'était trop dangereux d'aller dehors et on ne pouvait pas faire prendre ces risques à nos collaborateurs et puis comme il restait six clients, on les a invités aussi", a-t-il dit. S'en est suivie une copieuse collation de Noël dans la cantine du personnel, avec petits pains suédois à la cannelle, chocolat chaud et chips, devant un téléfilm de Noël, avant la retransmission de la rencontre Liverpool-Everton.



"C'était vraiment une soirée agréable, on a profité de la compagnie des uns des autres", raconté M. Elmose. A 23:00, il a proposé à tous de se trouver un lit dans l'espace d'exposition du magasin. "Tout le monde a fait une nuit complète, nos matelas sont bons", s'est-il amusé.

Un peu avant 07:00, il a réveillé les endormis, qui ont profité d'un petit déjeuner avant de repartir. "Dormir là a été une sacrée expérience. Nous aimerions réessayer", a avoué l'un des clients, Erik Bangsgaard, à la télévision TV2.

Pour Michelle Barrett, "ça a toujours été un rêve d'avoir IKEA pour soi tout seul", comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. La jeune femme, vendeuse dans un magasin voisin, avait, avec une collègue, frappé à la porte de la chaîne suédoise pour trouver refuge.

À 10:00, à l'ouverture du magasin, tous les draps ont été changés et l'enseigne a repris une activité normale.