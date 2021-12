Accueil International Europe Chypre, porte d’entrée vers l’Union européenne pour de nombreux migrants Au cœur de la Méditerranée, le Pape a poursuivi son appel à la fraternité. À Nicosie, le Pape a présidé une prière œcuménique avec des migrants. ©AP Angélique Kourounis

Le pape François a commencé cette semaine son voyage en Méditerranée orientale par l'île de Chypre, et le poursuivra en Grèce pour appeler l'Europe à plus de "solidarité dans la crise migratoire". Un discours pas vraiment audible dans les deux capitales qui multiplient les mesures répressives en la matière. Athènes a ouvert plusieurs camps sur les îles de premier "accueil" des demandeurs d'asile, face à la Turquie avec miradors, barbelés et bracelets...