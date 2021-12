Accueil International Europe L’heure du retour à la terre a sonné pour le "gourou" de l’agroécologie, Pierre Rhabi L’écrivain et philosophe Pierre Rabhi, apôtre de la décroissance, est décédé samedi à l’âge de 83 ans. ©AFP © Libération

C'était une figure, ses disciples diraient même un gourou, de l'agroécologie. Un sage, un humaniste, un paysan écolo et l'un des inventeurs du concept de "sobriété heureuse", plus vendeur que celui de "décroissance". L'écrivain et philosophe Pierre Rabhi est mort à l'âge de 83 ans des suites d'une hémorragie cérébrale, a appris l'AFP samedi auprès de sa famille. Pour bien des écolos il était un des apôtres de la décroissance, un sage dont la voix humaniste portait au-delà des ghettos...

