La France va-t-elle prendre exemple sur la Belgique et resserrer la vis? Le Premier ministre va s'exprimer à 19h

Tout comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore l'Italie, la France ne fait pas exception dans le paysage européen: sa situation épidémiologique est inquiétante et a forcé les autorités à se réunir en Conseil de Défense sanitaire, ce lundi après-midi. S'en suivra une conférence de presse à 19h, donnée par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran.



Avec 42.252 nouveaux cas détectés ce dimanche et surtout un nombre de patients hospitalisés supérieur à 1.100 - seuil qui n'avait plus été franchi depuis fin août - l'Hexagone fait face à une véritable recrudescence de l'épidémie, alors que le pays avait été jusque-là relativement épargné par la cinquième vague.



Par conséquent, l'exécutif français s'est réuni à l'Elysée dès midi ce lundi afin de décider d'un éventuel tour de vis pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Au menu des discussions, notamment, la vaccination des jeunes enfants.



Selon France Info, la vaccination de tous les enfants âgés entre 5 et 11 ans à partir du mois de janvier a été débattue au cours de la réunion, sans pour autant aboutir à une décision, l'exécutif préférant attendre l'avis de la Haute Autorité de la Santé.



Un congé d'hiver anticipé?

Si l'annonce d'un couvre-feu ou d'un confinement semble d'emblée exclue, le gouvernement français pourrait plancher sur une anticipation des vacances de Noël, à l'instar de la Belgique. Si nos confrères de France Info ne peuvent confirmer qu'une telle décision sera annoncée ou non, ils assurent toutefois que l'hypothèse a dû être évoquée et débattue au cours de ce conseil.

BFMTV annonce également de possibles jauges afin de limiter l'affluence dans certains lieux publics, comme les salles de concerts ou les lieux de spectacles.



Un contrôle renforcé du pass sanitaire serait également à l'ordre du jour: la carte d'identité pourrait être exigée en plus du certificat pour accéder aux restaurants, par exemple.

Le président français Emmanuel Macron a promis d'apporter des réponses avec "pragmatisme, proportion et philosophie".