Scandale au palais de Wesminster: "Il y a une culture de la cocaïne au Parlement. Ils pensent être intouchables" Des traces de cocaïne ont été découvertes à divers endroits du Parlement. Tristan de Bourbon Correspondant de La Libre à Londres



Scandale au palais de Wesminster ! Au cours de l'année écoulée, deux trafiquants de drogue et treize personnes ont été détenus par la police pour possession de drogue dans ou autour des bâtiments du Parlement britannique, a révélé The Sunday Times. Entre 2015 et 2018, la police a enquêté sur trente-huit crimes liés à des affaires...