Deux morts dans une fusillade à Moscou, le tireur présumé arrêté

Un tireur a ouvert mardi le feu dans un centre administratif de Moscou, faisant au moins deux morts et trois blessés, a annoncé le maire de la capitale russe, assurant que l'assaillant avait été arrêté.

"Une tragédie a eu lieu. Après une fusillade déclenchée par une personne non identifiée, deux personnes sont mortes et trois ont été blessées. Le tueur a été arrêté", a écrit le maire Sergueï Sobianine sur son compte Twitter. "Les médecins font tout leur possible pour aider les blessés", a-t-il ajouté.

Le centre administratif en question est situé dans le sud-est de Moscou, dans le quartier de Riazanski.

Une enquête a été ouverte pour meurtres, ont indiqué les autorités.

Ces dernières années, des fusillades mortelles, notamment dans des écoles, ont eu tendance à devenir plus nombreuses. Le président Vladimir Poutine a même dénoncé un phénomène importé des Etats-Unis, effet pervers de la mondialisation.

Dernier évènement meurtrier de ce type, le 20 septembre, un étudiant de 18 ans avait ouvert le feu avec un fusil de chasse à l'université de Perm, dans l'Oural, faisant six morts et une trentaine de blessés.