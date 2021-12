Accueil International Europe L'Union européenne cherche la parade face à la nouvelle vague de Covid-19 L’Europe est à nouveau confrontée à une vague de Covid-19, d’une ampleur inattendue. Si elle est mieux préparée à l’affronter, cela pose néanmoins de nombreux défis à l’UE. Parmi ceux-ci, le maintien de la libre circulation et la vaccination mondiale. ©Shutterstock Maria Udrescu et Olivier le Bussy

"L'Europe est revenue à l'épicentre de la pandémie, au point où nous étions il y a un an", pointait le 4 novembre dernier Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un mois plus tard, ce constat reste flagrant et pousse plusieurs...