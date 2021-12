"Une grave erreur": la Première ministre finlandaise épinglée pour sa fièvre du samedi soir

Comment la Finlande a donné des cours secrets aux enfants de l'EI détenus en Syrie: "Je suis fière de ce que nous avons fait"

Des phrases en anglais et en finnois défilent et se mêlent aux photos d'animaux: dans sa maison en banlieue d'Helsinki, Ilona Taimela relit les centaines de messages échangés sur WhatsApp pendant plus d'un an avec ses élèves en Syrie.