L'équipe de Boris Johnson se moque des restrictions sanitaires: le Premier ministre présente ses excuses après la vidéo compromettante

Belgique et Royaume-Uni veulent ouvrir un nouveau chapitre de coopération bilatérale

Près de deux ans après le Brexit, les Premiers ministres du Royaume-Uni, Boris Johnson, et de Belgique, Alexander De Croo, ont signé mardi, à l'issue d'un entretien en visioconférence, une déclaration commune exprimant leur intention d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération bilatérale et de partenariat plus approfondi.