L'hommage original de Wouter Beke à Angela Merkel: "L'oeuvre sera vendue aux enchères"

Ce mercredi, Angela Merkel s'est officiellement retirée de la vie politique en passant le flambeau de la chancellerie allemande au socialiste Olaf Scholz. Depuis lors, nombreux sont les politiciens européens à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Parmi ces marques de sympathie, la plus originale est sans doute celle du ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V).



Le chrétien-démocrate flamand a en effet partagé une peinture de la politicienne allemande, réalisée par ses propres soins. Dans ce portrait publié sur les réseaux sociaux, Angela Merkel apparaît vêtue d'un blazer rouge, ses yeux bleus vifs regardant droit dans l'objectif.





Si la peinture a vocation à rendre hommage, elle a également un objectif caritatif. L'oeuvre sera en effet vendue aux enchères lors de l'événement caritatif flamand "De Warmste Week", qui se tient du 18 au 24 décembre à Malines.

Sur Facebook, l'ancien président du CD&V s'est remémoré avec émotion ses quelques rencontres avec Angela Merkel. "Elle était très ordinaire dans ses relations, sans prétention ni vanité", a écrit Wouter Beke. "Elle prenait le temps et l'espace pour écouter quand vous la rencontriez et ne faisait aucune distinction entre les personnalités haut gradées et les politiciens moins connus".

A l'heure d'écrire ces lignes, l'ex-chancelière allemande n'avait pas encore réagi à la peinture de Wouter Beke.