Deux champions d’une liberté de la presse menacée reçoivent le Nobel de la paix

Elle risque la prison, lui a enterré plusieurs collègues : deux champions de la liberté de la presse, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov, ont reçu vendredi à Oslo un Nobel de la paix qui couronne une profession en danger.

Mme Ressa, cofondatrice du site d'information Rappler, et M. Mouratov, rédacteur en chef du journal indépendant Novaïa Gazeta, se sont vu attribuer le Nobel début octobre pour leur combat pour la "sauvegarde de la liberté d'expression".

Vendredi, en recevant son prix, Maria Ressa a fustigé les géants technologiques américains coupables, selon elle, de laisser par cupidité se déverser "une boue toxique" sur les réseaux sociaux. La technologie de ces entreprises "a permis au virus du mensonge d'infecter chacun de nous, nous dressant les uns contre les autres, faisant ressortir nos peurs, notre colère et notre haine, et préparant le terrain pour la montée des dirigeants autoritaires et des dictateurs".

Dmitri Mouratov, lui, a expliqué devant un parterre d'enfants peu avant la remise du prix : "Il faut prendre soin des journalistes. Aucun article ne mérite le prix de leur vie."