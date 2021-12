Accueil International Europe La double peine pour stopper la guerre des gangs au Danemark La police de Copenhague a décidé d’instaurer des zones dites à sanctions aggravées. Un manifestant défie les autorités alors qu’un véhicule est en feu au bord de la route dans un quartier de Copenhague à forte population immigrée, le 15 avril 2019 ©AFP Slim Allagui - Correspondant à Copenhague

Quatre fusillades en six jours ont fait trois morts et quatre blessés dans la région de Copenhague. La guerre entre gangs rivaux pour le contrôle du marché de la drogue, qui a sévi à intervalles réguliers depuis les années 2000, est de retour au Danemark. Elle suscite de vives préoccupations au sein de la police, du gouvernement et de la...