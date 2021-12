Nouvelle-Calédonie: un troisième référendum pour l'indépendance aura lieu ce dimanche, en pleine alerte cyclonique

Ce phénomène, classé pour l'instant en dépression tropicale faible, se situe actuellement au sud de l'archipel des îles Salomon et devrait progressivement concerner la Nouvelle-Calédonie jusqu'à mardi, en se renforçant.

"La trajectoire la plus probable est un passage très proche de la Nouvelle-Calédonie (entre lundi soir et mardi), soit sur la Grande-terre, soit sur les îles Loyauté", a déclaré au média NC la 1ère le prévisionniste Julien Leduc, précisant qu'il s'agira alors d'une dépression tropicale forte. Des pluies intenses et des rafales à 150 km/h sont attendues.

La préalerte cyclonique invite la population à se tenir informée des bulletins météorologiques et à sécuriser bâtiments et embarcations.

Les services météorologiques ont placé la Grande-terre et l'île des Pins en vigilance jaune fortes pluies et orages dès samedi soir, mais n'annoncent pas de dégradation majeure pour dimanche, alors que se déroulera le troisième et dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de l'accord de Nouméa (1998).

Les indépendantistes boudent ce scrutin, dont ils demandaient le report en septembre 2022, en raison du contexte sanitaire.