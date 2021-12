"Sans mesures supplémentaires, entre 25.000 et 75.000 morts seront causés par le variant Omicron au Royaume-Uni"

Sans mesures supplémentaires pour lutter contre le coronavirus, l'Angleterre connaîtra une nouvelle vague de contaminations au variant Omicron en janvier, ressort-il d'une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dirigée par le professeur belge Peter Piot et publiée samedi.