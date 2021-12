Un homme armé tué lors d'une confrontation avec la police à Londres

La police a expliqué avoir été prévenue vers 15H00 (GMT et locales) qu'un homme muni d'une arme à feu avait été vu entrant dans une banque et des bureaux de paris à Marloes Road, dans l'ouest de Londres avant de monter dans un véhicule et de quitter les lieux.

"À 15 h19, des agents armés ont arrêté un véhicule à la jonction de Kensington Road et Palace Gate", non loin du palais de Kensington, où réside le prince William et sa famille, a indiqué la police.

"Des coups de feu ont été tirés et un homme a été blessé par balle", a poursuivi la "Met" dans un communiqué. Malgré l'intervention des secours qui l'ont soigné sur place, l'homme a été déclaré mort peu après 16H00.

L'incident n'est "pas traité comme du terrorisme", selon la police. Il a été signalé à la Direction des normes professionnelles de la Met qui l'a rapporté à la police des polices.

La police a expliqué samedi soir que l'identité de la victime n'était pas encore établie.