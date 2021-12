Quatre personnes sont mortes et cinq autres étaient portées disparues après l'effondrement d'un immeuble de quatre étages provoqué par une explosion dans la ville de Ravanusa en Sicile, selon un nouveau bilan dimanche des autorités locales.

Quatre morts et cinq disparus dans l'effondrement d'un immeuble en Sicile

Un précédent bilan faisait état de deux morts et sept disparus.

Deux femmes ont été retrouvées vivantes sous les décombres et les secours, aidés par des chiens, étaient toujours à la recherche des personnes disparues.

La Sécurité civile locale a indiqué sur Twitter que le bilan était de quatre morts.

Des images télévisées montraient un gigantesque amoncellement de gravats et de poutres en bois jonchant le sol, et des immeubles voisins calcinés et endommagés.

Une explosion due au gaz pourrait être à l'origine du sinistre samedi soir, selon les autorités qui ont ouvert une enquête.

"Du gaz s'est probablement accumulé dans une cavité. Cette poche de gaz a pu ensuite trouver un élément déclencheur accidentel: une voiture, un ascenseur, une application électrique", a commenté sur la chaîne Rainews 24 le chef des pompiers d'Agrigente, Giuseppe Merendino.

Peu après l'explosion, le maire de Ravanusa, Carmello D'Angelo en a appelé sur Facebook à "toute personne ayant des pelles et des bulldozers". "C'est un désastre", a-t-il dit.

Environ 50 personnes ont été déplacées, a indiqué le maire sur Rainews24.