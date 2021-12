Le niveau d'alerte Covid relevé au Royaume-Uni, en raison d'une forte poussée d'Omicron

Les responsables de santé au Royaume-Uni ont annoncé dimanche relever le niveau d'alerte Covid en raison d'une "rapide augmentation" des cas du variant Omicron. Le niveau passe de trois à quatre, ce qui est le deuxième niveau le plus élevé et indique que "la transmission est élevée et que la pression sur les services de santé est généralisée et importante ou en augmentation".