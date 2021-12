Accueil International Europe Un plan ingénieux, une importante somme d'argent et une erreur fatale: comment un grand sportif a réalisé le "casse du siècle" Un gabarit impressionnant, un punch destructeur et une force de caractère à toute épreuve: Lee Brahim Murray Lamrani, plus connu sous le nom de Lee Murray, combattant prometteur de MMA (arts martiaux mixtes), avait tout pour réussir dans sa discipline. Pourtant, de malheureux événements, un entourage peu fréquentable et sa personnalité particulière ont fini par entraîner Lee Murray loin de son octogone, jusqu'à commettre l'un des plus grands braquages de l'histoire du Royaume-Uni. ©BELGA Michaël Carletta Journaliste web



Le 12 novembre 1977, à Londres, retentissent les premiers cris d'un bébé qui fera trembler l'outre-Manche: Lee Brahim Murray Lamrani est né. Fils d'un père marocain et d'une mère britannique, le jeune homme souffre rapidement d'une relation conflictuelle avec son géniteur. Ce dernier est décrit comme un homme "violent, buveur et absent de la vie familiale" par l'écrivain Howard Souness qui a couvert l'affaire du braquage dans son ouvrage "Heist: The True Story of the World’s...