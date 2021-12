Accueil International Europe Après 271 jours de négociations, un accord de coalition met fin à la plus longue crise gouvernementale des Pays-Bas Les quatre partis sont sortis de l’impasse politique la plus longue de l’histoire du pays. ©AFP Margaux Solinas, correspondante aux Pays-Bas

On prend les mêmes et on recommence. Après 271 jours de négociations pour former une coalition, les quatre partis qui composaient le gouvernement Rutte III ont trouvé un accord pour se retrouver dans un nouveau...