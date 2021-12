Accueil International Europe Face aux risques qui pèsent sur la libre circulation, la Commission européenne propose de réformer l’espace Schengen Elle veut favoriser la coordination entre États membres. ©AFP Olivier le Bussy





Ces dernières années, les attaques terroristes, les mouvements migratoires et la pandémie de Covid-19 ont ébranlé le principe de libre circulation en vigueur au sein de l'espace Schengen. Pour faire face à ces événements et phénomènes, les pays Schengen (vingt-deux pays de l'Union européenne et la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande) ont réintroduit plus souvent qu'à leur tour des contrôles aux frontières internes de la zone, en ordre dispersé, souvent, et, dans le cas de l'Allemagne,...