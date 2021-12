À 19 ans, cet étudiant en droit gagne sa première affaire contre son proprio: "C'était facile de me servir de mes manuels"

Jack Simm n'a pas mis très longtemps à rentabiliser ses études de droit. L'étudiant de l'Université de d'East Anglia (Royaume-Uni) a en effet gagné son premier procès contre son ancien propriétaire alors qu'il n'était qu'en première année, comme l'explique la BBC.

"J'étudiais justement le droit des contrats. C'était assez facile d'ouvrir mon manuel, de trouver des lois pertinentes et de les appliquer à la situation", commente le jeune homme.

Tout a commencé en septembre 2020. Lorsqu'il emménage dans son logement étudiant à Norwich, Jack Simm se rend assez vite compte que sa chambre ne ressemble pas du tout aux photos proposées par son propriétaire, une société de développement immobilier. "Je pensais que j'aurais une belle chambre haut de gamme, comme le montraient les photos, mais je n'ai eu qu'un logement encore en construction", se souvient-il. "Les murs étaient couverts de poussière. C'était presque drôle que des gens emménagent là-dedans car l'état était vraiment désastreux."

Jack ne tient pas plus d'une semaine et décide de déménager. Au vu de la différence entre les photos et la réalité, il souhaite également récupérer son premier mois de loyer. Parallèlement à ses cours, il monte donc son premier dossier et intente une action en justice contre son propriétaire.

Le 2 novembre dernier, soit un peu plus d'un an plus tard, l'étudiant - représenté par son père au cours de l'audience - a appris qu'il avait gagné son procès. Son propriétaire a été tenu de lui reverser son mois de loyer et de payer ses frais de justice. En tout, il a récupéré l'équivalent de 1.200 euros.

"C'est une grande victoire", a conclu l'étudiant, à présent en deuxième année, et plus motivé que jamais.