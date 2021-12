Ce tweet va rappeler des souvenirs à certains étudiants en médecine

L'un des faits souvent évoqués quand on parle des études de médecine - au-delà de la quantité de travail impressionnante à fournir - est la présence de murs de post-it dans les chambres des étudiants. Dans cet article, L'Etudiant recensait plusieurs idées reçues sur ces études et écrivait: "Il paraît que quand tu rentres dans l'appart d'un étudiant en médecine, tu te demandes si tu n'es pas dans l'antre d'un tueur sanguinaire tellement il y a de trucs collés partout sur les murs. En plus ça parle de boyaux et d'organes, donc le doute est permis."

Pour le coup, il semblerait que le cliché soit avéré. En effet, un message Twitter de la journaliste Estelle Denis a rappelé des souvenirs à certains étudiants. Dans le message de la Française, on peut voir un mur de post-it sur une porte de toilettes. "Tu prêtes ton appartement à des étudiants en médecine et tu te retrouves 10 jours après au QG de Sandrine Rousseau (ndlr : une femme politique française qui avait publié un tweet dans lequel on voyait des dizaines de posts-it)", écrit-elle. "Là, c'est sur la porte des toilettes. Mais il y en a aussi sur le pare douche, le miroir de la salle de bain, les placards de la cuisine, le frigo, etc."

Son post a suscité plusieurs réactions amusées, comme l'a noté le Huffington Post. "J'ai fait ça aussi dans le temps", a commenté un ancien étudiant en médecine, qui ajoutait s'en servir pour se poser des questions au hasard lorsqu'il était aux toilettes. "C'est exactement ça", appuie un autre. "Une pièce de mon ancien appart était recouverte de post-it et de feuilles de cours. On ne voyait même plus les murs."

Si tous les étudiants en médecine n'utilisent pas forcément cette technique, elle reste apparemment assez populaire.

Comment bien utiliser les post-it?

Ces bouts de papier peuvent être utiles, à condition de bien s'en servir. Il est par exemple conseillé de ne mettre qu'une seule idée par post-it, de préférence avec quelque chose qu'on a du mal à retenir. Ensuite, il convient de le coller à un endroit stratégique. De cette façon, à chaque fois que l'étudiant verra le post-it, il se souviendra qu'il doit retenir cette définition et, au fur et à mesure, elle rentrera dans sa mémoire. Pour que ce soit plus efficace, il est conseillé d'y noter des phrases assez courtes.

Des post-it peuvent également être collés sur certaines pages de cours pour en résumer l'idée. Cela peut être pratique si l'étudiant ne peut pas écrire directement dans son livre.

Malgré tout, cette méthode ne conviendra pas à tous les étudiants. Chacun doit en effet trouver celle qui lui est la plus appropriée.